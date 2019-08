197 personen laten zich vangen aan snelheidscontroles BVDH

02 augustus 2019

10u49 0 Bilzen De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft op donderdag 1 augustus snelheidscontroles gehouden binnen de zone. In totaal lieten 197 personen zich vangen. Vooral op Heesveld in Bilzen (50km/uur) was de buit groot: maar liefst 37 procent (70 op 191 gecontroleerde voertuigen) reed te snel.

Op de Reekstraat in Bilzen passeerden 113 voertuigen de radar. Hiervan reden 23 bestuurders sneller dan toegelaten (50 km/u). In Riemst op de Sluizerweg overschreden 15 van de 76 bestuurders de maximumsnelheid van 50 km/uur. De topsnelheid bedroeg 80 km/uur in de bebouwde kom. Op de Alden Biesensingel in Bilzen werd de snelheid gemeten van 611 voertuigen, 89 voertuigen reden te snel. Hier bedroeg de topsnelheid 139 km/uur waar slechts 90 km/uur toegelaten is. Deze bestuurder zal zich later bij de politierechter moeten verantwoorden.