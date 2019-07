151 per uur op de Alden Biesensingel RTZ

05 juli 2019

19u59 0 Bilzen De lokale politie heeft vrijdag snelheidscontroles gehouden op de Alden Biesensingel en de Taunusweg in Bilzen. Op de Alden Biesensingel reden 168 van de 1.204 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten 90 kilometer per uur.

De topsnelheid bedroeg er zelfs 151 kilometer per uur. Die bestuurder mocht meteen zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Een andere bestuurder haalde 143 per uur. Hij zal zich later voor de politierechter moeten verantwoorden. Op de Taunusweg passeerden 1.629 voertuigen de radar. Daarvan reden 189 bestuurders sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren, omdat hij te veel alcohol gedronken had.