15 verpakkingen cocaïne aangetroffen tijdens controle in Bilzen Dirk Selis

23 augustus 2020

13u38 0 Bilzen Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een interventieploeg van de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst op de Taunusweg in Bilzen een voertuig gecontroleerd. De inzittenden bleken in het bezit te zijn van 15 verpakkingen cocaïne.

De 31-jarige bestuurder uit Oudsbergen was niet in het bezit van een identiteitskaart of een geldig rijbewijs. Hij legde daarenboven een positieve speekseltest af voor het gebruik van cocaïne, waarop zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken werd voor 15 dagen. De 25-jarige passagier, een vrouw uit Litouwen, stelde zich verbaal agressief op naar de controlerende politiediensten. Ze wierp ook een gebruikershoeveelheid cocaïne in de berm. Bij het doorzoeken van het voertuig vonden de politiemensen 15 verpakkingen van telkens 1 gram cocaïne. Verder werd nog eens 4,5 gram cocaïne aangetroffen. De verdovende middelen werden in beslag genomen en ook het voertuig werd in beslag genomen en getakeld. De beide verdachten werden gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat. Vervolgens werden ze overgedragen aan de PZ Carma. Ze zullen op een later tijdstip verhoord worden omtrent de feiten.