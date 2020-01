1.500 Bilzenaren proosten op nieuwjaarsdrink Lien Vande Kerkhof

05 januari 2020

19u24 0 Bilzen Op de markt in Bilzen toostten zo’n 1.500 inwoners zondagnamiddag op de start van het nieuwe jaar.De Bilzenaren sloten een bewogen 2019 af.

Geen confettikanon dit jaar, maar een geluidloos bellenblaasfestijn, dat vanaf de pui van het oude stadhuis voor spektakel zorgde. Burgemeester Johan Sauwens sprak de Bilzenaren kort toe in de naam van het bestuurscollege. “Dit is een feest van ontmoeting”, opende de burgemeester. “Waar vriendschap en positieve ontwikkelingen met elkaar worden gedeeld. Hier is geen plaats voor haat, onverdraagzaamheid of sarcasme.”