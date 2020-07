1.250 Bilzerse graven dreigen te verdwijnen: “Dit gaat een slagveld worden” Emily Nees

09 juli 2020

12u32 0 Bilzen Een grootschalige ontruiming op het kerkhof in Bilzen moet plaatsgebrek op lange termijn voorkomen. Zo’n 1.250 graven zonder concessie, die voornamelijk aan de kant van de spoorlijn liggen, komen daarmee in het gedrang. “Zij overschrijden de ligtermijn van 15 jaar.”

Op de gemeenteraad van dinsdag is het voorstel omtrent de ontruiming van 1.250 graven op het kerkhof van Bilzen goedgekeurd door de meerderheidsfractie. “Het gaat om graven zonder concessie, die een ligtermijn van 15 jaar hebben. Het gebruiksrecht is dus tijdelijk, maar wordt overschreden met 20 tot 50 jaar”, legde schepen van Kerkhoven Guido Cleuren (Beter Bilzen) uit. “Met de ontruiming kunnen we die onrechtvaardigheid rechttrekken.”

“We merken ook dat er heel veel niet-bezochte en beschadigde graven zijn. Bovendien kunnen we met de bovengrondse en ondergrondse ontgravingen plaatsgebrek op lange termijn voorkomen. Op een deel van de vrijgekomen grond zullen we nog een parkzone inrichten om het kerkhof te vergoenen.”

De schepen gaf nog aan dat kindergraven onaangeroerd blijven. “De communicatie zal verlopen via aanplakkingen. Een jaar lang krijgen de nabestaanden de tijd om een concessie aan te vragen en een herbegraving mogelijk te maken. De anderen worden herdacht door een monument met daarop alle namen van de overledenen.”

Geen begrip

Het voorstel viel echter niet in goede aarde bij gemeenteraadslid Frieda Brepoels van oppositiepartij N-VA. “Op het plan zie je allemaal rode vakjes. Ik kan bijna niet geloven dat de meerderheid dergelijke grootschalige opruiming aan de gemeente voorlegt.”

“Er zijn inderdaad oude graven bij, maar ook heel wat uit de jaren ’80 en zelfs begin 2000. Ik denk dat we er geen idee van hebben welk leed en verdriet dit bij de mensen zal veroorzaken. De stad zal daarmee de komende jaren een ravage aanrichten. Bovendien zullen de werken zorgen voor een slagveld op het kerkhof. Maandenlang zullen mensen er moeten wegblijven. Ik heb hier absoluut geen begrip voor.”