Dries Van Langenhove als ultieme steun

voor zegezeker Vlaams Belang in Bilzen

LXB

14 juni 2019

12u00 0

Dries Van Langenhove, parlementslid voor het Vlaams Belang en populair bij de jongeren, kwam vanavond speechen in South of Heaven, een rockcafé op de Brugstraat in Bilzen. Hij deed dat om Annick Ponthier en de overige 20 kandidaten die meedoen aan de herverkiezing van de gemeenteraad nog een laatste duw in de rug te geven. Goed 200 aanhangers van het Vlaams Belang, onder wie veel jongeren, aanhoorden wat de rijzende ster bij het Vlaams Belang te zeggen had. Hij had een boodschap voor Bilzen. “We willen een beleidspartij zijn, en in Bilzen moet het Vlaams Belang mee besturen.”

Extra stemmen?

Of z’n aanwezigheid in Bilzen de partij extra stemmen op zal leveren? “Alle beetjes helpen, en ik draag m’n steentje bij om nog meer mensen te overtuigen op het Vlaams Belang te stemmen.” Voor het overige ging de toespraak van Dries Van Langenhove over de analyse van de voorbije nationale verkiezingen van 26 mei en over hoe de andere partijen oordelen over het Vlaamse Belang. Geregeld kreeg hij van de toehoorders een open doekje. Ook Annick Ponthier die vol vertrouwen naar de herverkiezing in Bilzen stapt - ze gaat zondag naar eigen zeggen voor een klinkende overwinning - werd luid toegejuicht. Opvallend was het applaus voor Jean Geraerts, oud- parlementair en gewezen raadslid voor het Vlaamse Belang in Bilzen die uit de actieve politiek is gestapt maar nu terug opkomt.