Lien Vande Kerkhof

05 september 2019

09u12 0 Bilzen Johan Sauwens, de burgemeester van Bilzen, wordt aankomend weekend officieel voorgesteld als Chieftain tijdens het grootste internationaal evenement van Bilzen: het Schots Weekend in Alden Biesen.

De Burgemeester is als Chieftain verantwoordelijk voor de gang van zaken in Bilzen tijdens het folkloristische weekend op 13, 14 en 15 augustus. En wel zoals de traditie het voorschrijft gebeurt dat geruit gerokt. Verder mogen bezoekers zich verwachten aan al even traditionele spelen. Nieuw dit jaar is het ring- en rotswerpen, twee klassieke onderdelen van de Highland Games die worden opengesteld aan het publiek. Maar stoere mannen en vrouwen kunnen zich ook wagen aan een potje rugby, genieten van theater of Schotse dans- en doedelzakmuziek.

1986

De kiem van het Schotse weekend van Alden Biesen werd gelegd in 1986: dat jaar organiseerden enkele enthousiastelingen een eerste ééndaagse pipe band competitie in Bokrijk te Genk. Een schot in de roos, zo bleek. Er namen maar liefst 17 bands deel aan deze eerste editie. De daaropvolgende jaren werd de organisatie door omstandigheden gedwongen regelmatig van competitieterrein te veranderen: Bokrijk, Hengelhoef, Molenheide en Kapermolen waren beurtelings het toevluchtsoord. Deze beproeving kwam tot een einde in 1994 na de restauratie van Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen. Sindsdien is deze prachtige locatie de vaste stek voor het - intussen - driedaagse festival.