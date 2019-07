“Waarom ik die diefstallen pleegde? Het was een impuls” VCT

11 juli 2019

16u25 0 Bilzen Een twintiger uit Veldwezelt werd samen met een kompaan in februari op heterdaad betrapt tijdens een woninginbraak aan de Maastrichterstraat in Bilzen. Onderzoek wees uit dat hij ook andere diefstallen pleegde. “Waarom ik dat deed? Het was een impuls. Ik weet niet vanwaar dat komt,” benadrukte D. voor de strafrechter.

De eigenaar van de woning zag de twee twintigers weglopen nadat er in zijn huis ingebroken werd. Even later konden de twee door de politie gearresteerd worden. D. had inbrekersmateriaal in zijn rugzak. De aanklager vorderde 18 en 12 maanden cel voor de twintiger en zijn Nederlandse kompaan en de verbeurdverklaring van de VW Polo waar de twee zich mee verplaatsten. Volgens haar vormde de jonge twintigers samen een bende die speciaal op pad gingen om diefstallen te plegen. De beklaagden betwistte de bendevorming en vroegen een straf met uitstel. D. was ook bereid om daarvoor voorwaarden op te volgen. “Ik heb mijn les geleerd. Ik wil een baan zoeken en gaan samenwonen,” sloot D. af.

Vonnis volgt op 18 juli.