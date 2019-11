“Vergadering voor inwoners, niet van Voorpost”: buitenstaanders niet welkom op infosessie rond asielcentrum Redactie

19 november 2019

23u37 0 Bilzen De infoavond van het Rode Kruis over het toekomstige asielcentrum in Grote Spouwen, waar vorige week brand gesticht werd, zal komende donderdag enkel toegankelijk zijn voor inwoners van Grote en Kleine Spouwen.

De inwoners van Spouwen hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen voor de infosessie over het asielzoekerscentrum. Andere mensen worden niet toegelaten en ook de pers is niet welkom. Het Rode Kruis en het stadsbestuur van Bilzen willen op die manier de betrokken inwoners op een serene manier kunnen informeren.

“Het is geen vergadering van Voorpost, maar voor de inwoners”, aldus burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). “Zij hebben de meeste vragen en zorgen en we willen hen de kans geven om die te stellen en te uiten. Daarom hebben zij allemaal een uitnodiging gekregen. Het hoeft immers geen manifestatie te worden. Het Rode Kruis zal er onder meer informatie verschaffen over de contacten die er waren met de scholen, en dergelijke meer.”