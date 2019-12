‘Samenhokken om te blokken’ in ‘LaBo3740'

Lien Vande Kerkhof

03 december 2019

19u31 0 Bilzen ‘LaBo3740' wordt een heel jaar lang de creatieve broeihaard voor studenten en artistieke Bilzenaren. Het pand van de voormalige ‘Blokker’, gelegen in de Korenstraat 11, wordt door de Stad Bilzen ter beschikking gesteld voor inventieve zielen.

“Het wordt een plek met twee functies”, verduidelijkt Peter Thijs, Schepen van Jeugd. “Enerzijds kunnen studenten van de hogeschool en universiteit er tijdens alle examenperiodes samen blokken in een huiselijke omgeving. Anderzijds organiseren we doorheen het schooljaar vindingrijke pop-up concepten rond gevarieerde thema’s.”

Samen blokken

Het concept ‘Samenhokken om te blokken’ wordt dus verdergezet. Van 16 december tot 31 januari 2020 en volgend jaar van 20 mei tot eind juni en de hele maand augustus kunnen jongeren er tussen 9 en 23 uur studeren. Dit met alle nodige voorzieningen zoals wifi, koffie en water. Studentenverantwoordelijken zorgen voor toezicht en een vlotte organisatie in samenwerking met de Dienst Jeugd. Geïnteresseerden voor deze taken kunnen zich aanmelden via jeugd@bilzen.be.

Beleving creëren

“We gaan leegstand tegen en creëren beleving in de stad", vervolgt Griet Mebis, schepen van Cultuur. “Lokale talenten krijgen de kans om zich te ontplooien via originele pop-upconcepten gaande van kunst, muziek en cultuur tot mode en sport. De omkadering en afspraken worden omgezet in een duidelijk reglement. Zowel grote als kleinere initiatieven krijgen een plaats. Het eerste pop-upconcept start vanaf februari 2020.”