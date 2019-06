“Nog 1.100 km voor de boeg, maar eerst dat bolletje inkleuren...” Frustratie om derde stembusgang blijft niet uit LXB

16 juni 2019

12u00 0 Bilzen Wat doet dat met ’n mens, zo’n derde zondag ‘op rij’ naar de stembus? Van harte is het alleszins lang niet bij iedereen. Zoals bij Marleen Biesmans en haar vriend Marc Van Geert, die gepakt en gezakt klaarstonden om op vakantie te vertrekken. “1.100 km voor de boeg. Maar eerst dat rode bolletje, hé.”

Verkiezingen, je hoeft er geen drie van te hebben in zes maanden tijd om weerzin op te wekken bij een deel van de kiezers. Maar drie keer, da’s duidelijk voor velen in Bilzen van het goede te veel. “We vertrekken op reis met vrienden die niet in Bilzen wonen”, vertellen Marleen en Marc. “Zij stonden dus vol ongeduld op ons te wachten. Een volmacht? Had gekund, maar we vonden niemand die dat wilde doen voor ons. En niet gaan stemmen, dat is nu ook weer geen optie. We willen onze stem wel degelijk uitbrengen. Met tegenzin.”

Ook Dries De Wulf daagde ‘met lange tanden’ op in het kiesbureau. “Drie keer is er zeker één te veel”, klinkt het. “Er werd de vorige keer gesjoemeld, en daar draaien wij nu voor op. Vergeet ook niet dat dit geld kost, hé. En dat komt uit onze portemonnee...”

Ook Jean-Pierre Konings stond niet met de glimlach aan te schuiven, al heeft hij wel een uitgesproken mening over waar deze verkiezingen toe moeten leiden. “Wie de meeste stemmen haalt, moet bij de coalitievorming aan zet zijn. Punt uit. Dat is in oktober niet gebeurd. Het is dus terecht dat er opnieuw gestemd wordt. Al is het de vraag of er maandag veel veranderd zal zijn.”

Sandra Soutaer ging dan weer wel met plezier stemmen. “We hebben voor dat recht gevochten en we moeten daar nu ook gebruik van maken. De partij die in oktober de meeste stemmen kreeg (TOB, red.) heeft toen geen kans gekregen om mee te besturen. Onrechtvaardig. Al moet ik van deze verkiezingen ook wel zeggen dat ik het constante gekibbel tussen de politieke kopstukken ook niet goedkeur.”

En dan vinden we ook in Peter Oorlynck een overtuigd positieve kiezer. “Of dit nu nodig was of niet, dat gaat volledig aan mij voorbij. Ik ken geen politici, ik stem op een partij met een uitgesproken visie. Ik heb overigens ook een volmacht mee: een vriend van me zit in vakantie in Spanje, hé.”