“Kom onmiddellijk of ik blaas het appartementsgebouw op” VCT

07 juni 2019

18u37 0 Bilzen N. (30) uit Bilzen haalde op 14 februari bijzonder dreigend uit omdat hij het lawaai van zijn buur beu was. Hij belde naar politiediensten. “Als jullie niet binnen de vijf minuten iets doen, dan blaas ik het appartementsgebouw op of steek ik het in brand.” De agenten die ter plaatse kwamen, werden onthaald op een zware scheldtirade van de man, maar konden hem toch kalmeren. De dertiger werd veroordeeld tot vier maanden cel en een boete van 400 euro.

De aanklager beschreef dat N. de valse meldingen vanuit het appartementsgebouw aan de Maastrichterpoort in Bilzen had gedaan omdat hij het lawaai van zijn onderbuur beu was. “Het is een explosieve situatie in dat gebouw en de beklaagde heeft een kort lontje. Hij werd ook al meermaals correctioneel veroordeeld.” De advocaat van N. benadrukte dat de man de meldingen deed in de hoop dat ze zouden tussenkomen ‘voor hij zelf zou ontploffen’. Hij gaf wel toe dat zijn cliënt de valse meldingen niet had mogen maken. Hij vroeg een straf met uitstel, maar daar ging de strafrechter niet op in.