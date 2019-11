“Impact asielcentrum valt achteraf vaak mee, zelfs Theo Francken zegt dat”, stad Bilzen laat camera’s rond asielcentrum plaatsen Marco Mariotti

15 november 2019

12u45 0 Bilzen Burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) laat weten dat er vijf extra camera’s worden geplaatst aan het asielcentrum. Hij betreurt tegelijk de heisa van de afgelopen dagen. “Achteraf klinkt vaak dat de impact van een asielcentrum meevalt. Zelfs Theo Francken zegt dat", vertelt hij.

Het waren bewogen dagen voor burgemeester Johan Sauwens. Bijna letterlijk en figuurlijk moest hij branden blussen in zijn gemeente. Om de veiligheid én de rust te garanderen, kondigt hij aan dat er vijf camera’s rond het toekomstige asielcentrum worden gehangen. “We hebben al een cameranetwerk dat gemonitord wordt door de politie", vertelt hij. “We huren daar nu vijf toestellen."

Tegelijk is hij opgelucht dat de rust wat is teruggekeerd. “Ik ben daar eerlijk van geschrokken. Dat je protesteert voor de komst van een asielcentrum, is geen probleem. Dat is al op heel wat plaatsen gebeurd in ons land. Maar Grote-Spouwen is plots in een storm terechtgekomen. Het is hier hard uitvergroot door die brand. Geloof me, de overgrote meerderheid is wél kalm en kan het relativeren."

Sauwens wijst ook naar andere gemeenten met asielcentra zoals Lanaken, Helchteren, Leopoldsburg en Lommel. “Ik heb contacten gehad met lokale besturen én ministers. In alle gevallen blijkt dat de impact en overlast van zo’n asielcentrum meevalt. Het is minder erg dan op voorhand vaak wordt gevreesd. Zelfs Theo Francken zegt dat."

Asielzoekers met medische problemen

Intussen blijkt dat er vooral hulpbehoevende asielzoekers naar de vestiging in Grote-Spouwen zullen komen. Het gaat dan om mensen die slecht te been zijn. Net om die reden wordt er gekozen voor een voormalige rusthuis waar de sanitaire voorziening vaak is aangepast aan de noden van hulpbehoevenden.