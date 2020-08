‘Het verhaal’ gaat anderhalve week niet door ENL

20 augustus 2020

15u08 1 Bilzen ‘Het verhaal’, een belevingsspel van Bilzen Mysteries, sluit van 31 augustus tot en met 9 september de deuren. Dat meldt Alden Biesen op Facebook. Reden: er vindt een ander event plaats, namelijk ‘Dinner in the Sky’.

Wie deze zomer had gepland om met de bubbel mee te doen met ‘Het verhaal’, is er best als de kippen bij. Vanaf volgende week donderdag kan de interactieve avondwandeling namelijk tijdelijk niet doorgaan, omdat er een ander event op de locatie doorgaat. Het gaat om Dinner in the Sky. Mensen kunnen er vanuit de lucht genieten van culinaire gerechten, naar de hand van topchefs.

Vanaf 10 september kan je weer terecht bij Bilzen Mysteries voor ‘Het verhaal’. De dagwandelingen van ‘Het Complot’ kunnen wel gewoon doorgaan. Meer informatie vind je op de website van Alden Biesen en ‘Bilzen Mysteries’.