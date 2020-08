‘Het Bankje’ is nu ook in Bilzen te vinden Emily Nees

27 augustus 2020

17u41 1 Bilzen Griet Mebis (Beter Bilzen) mocht vandaag de eerste QR-code van ‘Het Bankje’ plakken aan het stadhuis. Zo heeft de schepen van Cultuur de podcast van vzw Opendoek geïntroduceerd in de stad. De audiofragmenten zijn nog te beluisteren tot en met 30 september.

Ga jij graag wandelen of fietsen in Bilzen? Dan wordt uitrusten op een bankje voortaan nog aangenamer. Het stadsbestuur rolt deze week namelijk ‘Het Bankje’ uit. Het gaat om een initiatief van vzw Opendoek, een koepelorganisatie voor amateurtheater. Schepen van Cultuur Griet Mebis (Beter Bilzen) legt uit: “We infiltreren ‘Het Bankje’ in onze historische wandeling van 4 kilometer. Op 16 verschillende bankjes, die zich op het traject bevinden, kleven we deze week een QR-code die je kan scannen. Je ontvangt een link die je leidt naar een audiofragment. Het gaat telkens om korte dialogen en alle verhalen staan los van elkaar.”

Eén van de bankjes met een QR-code op, bevindt zich aan het Bilzense stadhuis. Je kan de podcasts nog beluisteren tot het einde van de maand september.