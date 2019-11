“Goed gedaan, enkel een paar weken te vroeg”: extreme reacties op brand in asielcentrum MMM

11 november 2019

15u38 22 Bilzen De brand in het toekomstige asielcentrum van Bilzen lokt héél wat reacties uit op sociale media. Een deel verheerlijkt de daad en moedigt aan om bij andere asielcentra hetzelfde te doen. Intussen laat Vlaams Belang weten zich volledig te distantiëren van de brand. “We leven in een democratie en die respecteer je”, zegt Annick Ponthier, Vlaams Belangkopstuk in Bilzen.

‘Goed gedaan.’ of ‘Super, doe zo verder’. ‘Petje af, eindelijk iemand die het heft in eigen handen neemt’. Reacties op sociale media zijn op zijn minst frappant te noemen. De politie maakte intussen bekend dat het met zekerheid om kwaad opzet gaat. “Er zijn genoeg materiële aanwijzingen om te spreken van brandstichting", klonk het.

Het gejuich op Facebook is eerder wansmakelijk te noemen. Maar ook ter plaatse tijdens de brand riepen buurtbewoners ‘dat het helemaal moest affikken’ vertellen getuigen. Eén van hen die de hulpdiensten wilde bellen, werd zelfs aangemaand door een buur om daar mee te wachten zodat het vuur zijn werk kon doen.

“Brand allemaal, bruine kippen", riep iemand in een filmpje op sociale media terwijl hij naar de vlammen stond te kijken.

Democratische weg

Bij het Vlaams Belang distantiëren ze zich van de brandstichting. “Afblijven van andermans eigendom is één van de belangrijke waarden in onze democratie", zegt Annick Ponthier van Vlaams Belang Bilzen. “Ben je oneens met dingen in onze maatschappij, dan heb je daar de democratische weg voor. We debatteren in de gemeenteraad, en lieten onze stem op straat horen. Vorige week nog hielden we een actie. We begrijpen niet dat fed asil en de regering zomaar boven de gemeentelijke hoofden beslist waar en wanneer er een asielcentrum komt."

En wat met de commentaren op sociale media vanuit extreemrechtse hoek? “Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik kan niet controleren wat de mensen allemaal schrijven. Iedereen is daar zelf verantwoordelijk voor.”