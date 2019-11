“De plannen gaan gewoon door”, Rode Kruis wil asielzoekers wel in Bilzen opvangen na herstellingen MMM

11 november 2019

16u18 0 Bilzen Brand of geen brand. Zodra alles hersteld is in het oud rusthuis van Bilzen, zullen alle 140 asielzoekers gewoon worden ondergebracht zoals gepland. Dat zegt het Rode Kruis.

De opzettelijke brandstichting wijst duidelijk naar het dwarsbomen naar de plannen van minister van Asiel en Migratie Maggie de Block (Open Vld). Zij besloot om het oude rusthuis in Bilzen om te bouwen tot tijdelijk asielcentrum.

“En dat zal ook gebeuren", klinkt het bij het Rode Kruis. “We zijn volop bezig om met de betrokken partijen alle schade op te meten. Daar gaat heel veel van afhangen. 15 december gaat wellicht niet lukken, maar we gaan dat deze week wel bekijken samen met de minister en Fedasil.”

Noodzakelijk

Voor het Rode Kruis is het duidelijk: niét openen is geen optie. “We willen hiermee zéker niet polariseren en links en rechts uitspelen. We doen gewoon ons werk en zien dat die 140 plaatsen écht noodzakelijk zijn. Als die 140 bedden plots uitblijven, zitten we met een groot probleem. Er komen elke maand honderden asielaanvragen bij, maar de uitstroom verloopt trager dan de instroom.”

Over de herkomst van de asielzoekers is nog niets geweten. Het zou wel om alleenstaanden én gezinnen gaan.