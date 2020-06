“Camerabeelden worden volop verzameld", nog geen doorbraak na racistische graffiti in Limburg Marco Mariotti

15 juni 2020

15u28 0 Bilzen De politie in Limburg is massaal op zoek naar camerabeelden en voert een uitgebreid buurtonderzoek na de racistische slogans in vier gemeenten. De agenten gaan voorlopig uit van één en dezelfde daders op alle plaatsen. “We zien duidelijk een zelfde stijl”, klink het.

Riemst, Lanaken, Bilzen en Tongeren ontwaakten zondagochtend met een heel aantal racistische opschriften op openbare gebouwen en bushokjes. ‘White Power’ en ‘Hitler kom terug’ waren enkele van de vele ranzige leuzes. De speurders van de drie politiezones werken nu samen om het onderzoek in een stroomversnelling te krijgen.

Momenteel zijn alle agenten vooral bezig met het verzamelen van data. “Dat gaat over camerabeelden, getuigenissen, noem maar op", klink het bij LAMA en BIHORI. “Dat is nu vooral heel intensief, maar het moet zo uitgebreid mogelijk gebeuren. Zodra dat rond is, kan er een overzicht gemaakt worden.”

Volgens sommige getuigen ging het om een voertuig. Anderen zagen dan weer scooters wegrijden. Indien het om scooters gingen, kan de ANPR-camera moeilijk worden ingeschakeld, want die registreren enkel wagens.

Uit de stijl van slogans en graffiti spuiten is de kans groot dat het om telkens dezelfde daders gaat die een nachtelijke rit maakten doorheen de gemeenten. Het parket is op de hoogte, maar nam het onderzoek voorlopig nog niet over.