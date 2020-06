"Alarmsignaal van Sciensano? Niets van aan!”, burgemeester Johan Sauwens reageert verrast op stijging lokale besmettingen in Bilzen Dirk Selis

11 juni 2020

08u51 0 Bilzen Er zijn de voorbije dagen vier Limburgse gemeenten die van Sciensano een ‘alarmsignaal’ gekregen hebben omdat er in de lokale besmettingen een opmerkelijke stijging te zien is. “Het gaat om Tongeren, Sint-Truiden, Riemst en Bilzen”, klinkt het. In die gemeenten zijn de voorbije week drempelwaarden overschreden. Marc Van Ranst sluit strengere maatregelen op gemeentelijk niveau niet uit. “Niets van aan”, zegt burgemeester Johan Sauwens van Bilzen.

“We zijn niet voldoende voorbereid op een tweede golf”, zuchtte GEES-voorzitter Erika Vlieghe begin deze week nog in de krant. Zij en haar collega’s porren de overheid in hun adviesrapporten al wekenlang aan om werk te maken van een zogenaamde ‘controletoren’ die lokale uitbraken kan detecteren en waar vervolgens door lokale teams ingegrepen kan worden. En kijk: deze week steekt de overheid wat dat betreft een tandje bij. In de gemeenten Riemst, Tongeren, Sint-Truiden en Bilzen is de voorbije dagen zelfs al een ‘Covid-alarm’ afgegaan. De vier gemeenten in Limburg kregen van Sciensano een melding dat ze een aantal belangrijke drempelwaarden hebben overschreden. Het alarm gaat af als een gemeente over een periode van zeven dagen meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners telt én als de opwaartse trend in besmettingen minstens vijf dagen volgehouden wordt.

Lockdown

“Het is mogelijk dat indien die trend zich voortzet men voor die gemeenten strengere maatregelen oplegt”, legt viroloog Marc Van Ranst uit. “Indien nodig zelfs een lockdown op gemeentelijke niveau.”

Geen enkele indicatie

“Wij hebben in Bilzen geen enkele indicatie dat er een heropflakkering is”, reageert een compleet verraste burgemeester Johan Sauwens. “Waar haalt met dat? Ik heb de voorbije dagen geen enkele mail of telefoon van Sciensano of welke instantie dan ook mogen ontvangen.”