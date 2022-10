Bijna twee derde van West-Vlamingen vindt dat wetgeving voor bescherming Dierenwelzijn verbeterd is

Glabbeek Gemeente is geen voorstan­der om langdurig de straatver­lich­ting te doven

Alle Vlaamse gemeenten hebben van netbeheerder Fluvius de vraag gekregen om ‘s nachts tussen 23 en 5 uur de straatverlichting te doven. Hiermee kunnen gemeenten als crisismaatregel ongeveer een derde besparen op hun enorm gestegen elektriciteitsfactuur. De gesprekken tussen Fluvius en alle gemeenten in de regio zijn nu volop aan de gang. Want zo’n schakelaar om het licht uit te doen, wordt gedeeld met meerdere gemeenten. De kostprijs van de openbare verlichting is in Glabbeek momenteel gestegen van 61.000 euro naar 161.000 euro (+165%) op jaarbasis. Toch is de gemeente geen voorstander om de openbare verlichting te doven.

3 oktober