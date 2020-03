Zuhal Demir (N-VA): “Werken Hoegaardsesteenweg zijn helemaal niet stopgezet” JSL

02 maart 2020

09u39 0 Bierbeek De werken aan het fietspad op de Hoegaardsesteenweg zijn niet definitief stopgezet, zo blijkt uit communicatie vanuit het kabinet van Vlaams Minister Zuhal Demir (N-VA).

Het gemeentebestuur reageerde vrijdag nog teleurgesteld op de beslissing van Vlaams Minister Zuhal Demir (N-VA): “Na de actie van afgelopen dinsdag inzake het rooien van 31 eiken stellen we vast dat de minister de werken heeft laten stilleggen. We willen absoluut geen polemiek ontketenen, maar we gaan er niet mee akkoord dat de minister de beslissing van de bevoegde vergunningverlenende overheid eenzijdig opzij schuift. Waarvoor dienen procedures en wetgeving nog als dit kan gebeuren?” klonk het bij het gemeentebestuur.

Dassenburcht

In een Facebookbericht verduidelijkt Vlaams Minister Zuhal Demir (N-VA) haar beslissing om de werken te verplaatsten: “Mijn administratie heeft mij maandag geïnformeerd over de aanwezigheid van een dassenburcht op de plaats van de werken én over een daags nadien geplande protestactie tegen de kapping van 31 eiken”, zegt Demir. In overleg met mijn administratie heb ik toen gevraagd om met de aannemer te bekijken of de werken niet op een ander deel van het tracé konden worden aangevat zodat we rustig de impact op de das – een beschermde en kwetsbare diersoort die slechts langzaam terug hersteld in onze natuur – konden bekijken. De werken zijn dus helemaal niet stopgezet”.

Maatregelen

“Vorige week is er een terreinbezoek geweest van de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos, stelt Demir. “Dit was in aanwezigheid van de waarnemend burgemeester van Bierbeek, om te bekijken welke maatregelen er eventueel moeten genomen worden voor deze dassen, zonder dat er kan ingeboet worden op de fietsveiligheid. Daarom plant de betrokken gemeente de komende week ook een mobiliteitsoverleg”. Het schepencollege van Bierbeek komt vandaag samen voor overleg.