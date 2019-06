Windturbine op komst in Bierbeek, gemeente plant infomomenten ADPW

20 juni 2019

Storm en Elicio plannen een windturbinepark, waarbij een windturbine staat in Bierbeek. Daarom worden er vier infomomenten georganiseerd. In Bierbeek kan je de plannen komen inzien in het gemeentehuis op maandag 24 juni van 16 tot 20 uur. Nadien is er een informatievergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit kadert in het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag dat loopt van 24 juni tot 23 juli. Bezwaren en opmerkingen kunnen ingediend worden gedurende deze 30 dagen.