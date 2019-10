Wie zag deze man na diefstal met geweld in Bierbeek? Andreas De Prycker

17 oktober 2019

13u49 22

Het Leuvense parket heeft op donderdag 17 oktober een opsporingsbericht verspreid nadat er in Bierbeek een diefstal met geweld werd gepleegd.

Op donderdag 6 juni dit jaar werd omstreeks 14.45 uur een diefstal met geweld gepleegd door een onbekende man in de Bergenlaan in Bierbeek. De dader gebruikte geweld om juwelen te stelen en het oudere slachtoffer op te sluiten. Hij is ongeveer 1 meter 70 lang, tussen 20 en 30 jaar oud en atletisch gebouwd. Hij heeft een zwarte huidskleur en spreekt Frans. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte T-shirt en een zwarte jeansbroek. Als jij meer informatie over dit feit hebt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. Reageren kan ook via email: opsporingen@police.belgium.eu.