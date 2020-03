Werken veilige fietspaden Hoegaardsesteenweg voortgezet met extra maatregelen voor de dassenfamilie EDLL

05 maart 2020

16u18 0 Bierbeek Het project fietspaden Opvelp-Honsem-Meldert wordt verdergezet met extra maatregelen voor de aanwezige dassenfamilie. De werken voor veiligere fietspaden zijn vorige week opgestart aan de Hoegaardsesteenweg in Opvelp, maar Het project fietspaden Opvelp-Honsem-Meldert wordt verdergezet met extra maatregelen voor de aanwezige dassenfamilie. De werken voor veiligere fietspaden zijn vorige week opgestart aan de Hoegaardsesteenweg in Opvelp, maar werden een tijdje stilgelegd omdat er een actieve dassenburcht aanwezig is

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een aannemer vorige week gestart met de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen Opvelp en Honsem. Bij de opstart van de werf in Bierbeek werd er vastgesteld dat er aan de rand van de weg, in een aangrenzend bosje, een actieve dassenburcht aanwezig is. Daarom besliste VLM om uit voorzorg de werken op een andere plaats in Hoegaarden op te starten. Op die manier kon er onderzocht worden welke impact de geplande werken zouden hebben op de dassenfamilie.

Dassentunnel en wildspiegels

De gemeente Bierbeek heeft vervolgens ook een overlegmoment gehouden met alle betrokken instanties. “Het Agentschap Natuur en Bos heeft de locatie onderzocht en vastgesteld dat de werken kunnen doorgaan gezien de dassenburcht niet in de werfzone ligt. Om de dassen en andere kleine dieren een veilige overgang te bieden, stelt het ANB voor om bijkomend een dassentunnel en -raster aan te leggen. Naast deze tunnel worden ook bijkomend wildspiegels langs de baan geplaatst om de oversteek voor ree en andere grotere zoogdieren veiliger te maken”, laat de Vlaamse Landmaatschappij weten. Daarom werd er met de betrokken instanties beslist om de werken op de Hoegaardsesteenweg in Opvelp te hervatten.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is tevreden dat er een oplossing uit de bus is gekomen en dat de werken aan het fietspad in Bierbeek worden verdergezet. “Fietsveiligheid en het creëren van geschikte leefgebieden voor dieren zijn voor mij twee topprioriteiten. Door de extra maatregelen kunnen fietsers en dieren hier veilig in harmonie passeren”, zegt minister Demir.