Vrouw (65) geslagen en bestolen door inbreker ADPW

07 juni 2019

10u17 0

Een 65-jarige vrouw uit Bierbeek werd donderdagnamiddag overvallen in haar eigen huis aan de Bergenlaan. Rond 14.45 uur werd er aangebeld aan de voordeur van haar huis. De bewoonster was in de woning, haar man in de tuin. De vrouw keek op het beeldscherm van de bel en besloot om de deur niet de openen voor de onbekende man die had aangebeld. De man zou via een vliegenraam toch de woning binnengedrongen zijn.

De vrouw kwam de man tegen in huis waarna hij haar vastpakte en opsloot in de badkamer. Hij deelde slagen uit aan de vrouw en beroofde haar van enkele juwelen die ze droeg. De inbreker doorzocht ook de benedenverdieping en stal nog andere juwelen en vermoedelijk ook de smartphone van de bewoonster.

Toen de vrouw haar man om hulp kon roepen, was de inbreker al verdwenen. De dader, een zwarte man die Frans sprak, kon ontkomen. Het labo, de lokale recherche van PZ Lubbeek en het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse. De lokale recherche van PZ Lubbeek voert het onderzoek.