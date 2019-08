Van klein voetbaltornooi tot tornooi met internationale allure: helft van Rode Duivels speelde nog in Bierbeek ADPW

09 augustus 2019

17u40 0 Bierbeek Het Europees Miniementornooi voetbal van Bierbeek is de laatste jaren uitgegroeid van een bekend Europees tornooi tot een tornooi met internationale allure. Voorzitter Jonny Decoster (72) is ondertussen aan zijn vijftiende jaar als organisator bezig en maakte van het tornooi een mondiaal evenement waar zelfs ploegen uit Tanzania, Namibië en Rusland aanwezig zijn. Speelden ooit nog het miniementornooi: Lukaku, Vertonghen, Kompany, Seedorf, Kluivert en ga zo maar door...

Het miniementornooi is ondertussen alweer aan zijn 34e editie toe. Jonny Decoster (71) organiseert het tornooi voor de vijftiende keer. Ook dit jaar zorgde hij ervoor dat er heel wat Europese toppers naar Bierbeek afzakten. Zo nemen onder meer RB Leipzig, Everton en drievoudige winnaar AZ Alkmaar deel. “Het tornooi is internationaler dan ooit tevoren”, zegt organisator Jonny Decoster. “Er zijn ploegen uit negen verschillende landen hier. Landen van over de hele wereld. Het nationale team van Tanzania is aanwezig, net zoals Cattle Country uit Namibië. Ook het Russische Krasnodar stuurde een ploeg. Met Hammarby uit Zweden en Birmingham uit Engeland hebben we ploegen die voor de eerste keer deelnemen. Zij excelleren in hun jeugdwerking en konden daarom op een uitnodiging rekenen”, vertelt Decoster.

Het tornooi bracht al grote sterren voort. “Kompany, Lukaku, Praet, Defour, Vertonghen, Baseggio, Charly Musonda Jr., ze speelden hier allemaal. In 1987 nam Ajax deel met een ploeg met daarin Seedorf, Kluivert, Landzaat en Melchiot. Ongelooflijk. En ook Sneijder, Tores en van Bronckhorst speelden hier. Het tornooi is ondertussen bekend bij alle clubs in de Premier League en dat is toch ongelooflijk voor een dorpje als Bierbeek”, zegt Decoster fier.

Vijftien jaar voorzitter is niet niks. “Het doet toch iets speciaals met mij. Ploegen komen meer en meer naar hier omdat ze weten dat spelers uit eigen land hier internationale topwedstrijden kunnen spelen”, zegt Decoster. Maar toch is dat niet het belangrijkste. Het tornooi gaat om het samenbrengen van verschillende culturen. Onder het motto ‘in youth we always trust’ probeer ik een mix van ploegen over de hele wereld na te streven. Die jongens leren verschillende culturen kennen en leren om met elkaar samen te zijn. En dat is alleen maar mogelijk omdat er een sterk team staat. Ik organiseer, maar moet ook de 120 mensen die mee helpen bedanken”, besluit Decoster. Op de laatste dag zal niemand minder dan Igor De Camargo de aftrap van de finale geven. De finale wordt zondag om 16 uur gefloten door eersteklassescheidsrechter Erik Lambrechts.