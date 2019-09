Tv-maker Eric Goens (50) veroordeeld voor zware voet KAR

20 september 2019

Tv-maker Eric Goens (50), bekend van programma’s als Bargoens en Het Huis, is in de Leuvense rechtbank veroordeeld voor overdreven snelheid. Goens reed vorige zomer op 29 juli in zijn Audi Q7 met 181 kilometer per uur over de E40 in Bierbeek. De snelheid werd gecorrigeerd naar 170 kilometer per uur. Dat kwam Goens te staan op 480 euro boete, de helft met uitstel en 30 dagen rijverbod, waarvan 10 dagen met uitstel gedurende drie jaar. Goens was niet akkoord met die straf en tekende hoger beroep aan. Hij verwees naar zijn blanco strafregister en dat het rijverbod problematisch zou zijn voor zijn werk. De rechter hield voet bij stuk en verklaarde het beroep ongegrond.