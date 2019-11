Trajectcontrole vervangt ANPR-schild in Koning Albertlaan ADPW

14 november 2019

De gemeentebesturen van Bierbeek, Leuven, Lubbeek, Boutersem en Holsbeek hebben afgesproken dat ze trajectcontroles gaan inzetten om het sluipverkeer tussen de gewestwegen op hun grondgebied te beperken. Dat is donderdag meegedeeld door David Dessers (Groen), die als Leuvens schepen bevoegd is voor mobiliteit.

Tijdens de zomervakantie was er veel protest tegen het voornemen van Bierbeek om een ANPR-camera te plaatsen in de Koning Albertlaan in Korbeek-Lo, om op die manier het sluipverkeer te weren. Bierbeek wilde hiermee tijdens de spitsuren bestuurders van wagens beboeten die van het gemeentebestuur geen toestemming hadden gekregen om er te passeren. Vooral Leuven en Lubbeek reageerden furieus omdat ze vreesden dat het sluipverkeer op hun grondgebied hierdoor sterk zou toenemen. Ze dienden klacht in bij toenmalig minister Liesbeth Homans (N-VA), die het politiereglement vernietigde.

Tijdens een overleg tussen de vijf gemeentebesturen is volgens Dessers afgesproken om het ANPR-plan af te voeren en te opteren voor trajectcontrole. “Een dergelijk systeem controleert de snelheid over het ganse traject, wat niet alleen de verkeersveiligheid ten goede komt, maar ook het sluipverkeer zal ontmoedigen. Aan de twee betrokken politiezones is gevraagd om tegen onze volgende vergadering op 4 februari volgend jaar een voorstel uit te werken, niet alleen voor de Koning Albertlaan, maar ook voor twee andere veelgebruikte sluipwegen in de buurt”, aldus Dessers.