Tiensesteenweg gaat weekje dicht voor rioleringswerken KAR

24 juli 2019

12u35 0

Na het bouwverlof start Aquafin rioleringswerken op de Tiensesteenweg (N3) in Lovenjoel. Vanaf maandag 5 tot en met zondag 11 augustus is de Tiensesteenweg ter hoogte van De Warande - net voorbij het kruispunt Pellenbergstraat/Stationsstraat - volledig afgesloten voor alle autoverkeer. Op deze plek wordt onder de Tiensesteenweg een belangrijke aansluiting voor de riolering gemaakt.

Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Lubbeek-dorp via de Pellenbergstraat, Ganzendries, Kapelstraat, Lubbeekstraat, Bollenberg, Dorpskring, Dorpsstraat, Heide en Aarschotsebaan richting Boutersem en vice versa. De halte ‘Lovenjoel-dorp’ van bus 380 van De Lijn wordt tijdelijk verplaatst. Zwaar verkeer boven 3,5 ton moet omrijden via de E40 via de Meerdaalboslaan en ring van Tienen. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog passeren langs de werfzone.

Vanaf 12 augustus tot eind september wordt er langs de Tiensesteenweg riolering aangelegd richting Pellenbergstraat. Deze werken situeren zich naast de rijbaan. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer op de Tiensesteenweg mogelijk.