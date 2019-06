Thibau Nys wint juniorenkoers in Bierbeek ADPW

24 juni 2019

Thibau Nys heeft zondag de juniorenkoers in Bierbeek gewonnen. De zoon van Sven was de snelste in de sprint. Een knappe prestatie, want hij moest vanuit de achtergrond komen aansluiten. Aan de koers namen 95 junioren deel.