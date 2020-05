Ten Desselaer zoekt vrijwilligers in tijden van corona JSL

08 mei 2020

16u30 1 Bierbeek Ten Desselaer is een school voor Buitengewoon Onderwijs in Lovenjoel. Ook deze school start opnieuw vanaf maandag 18 mei. Er worden vrijwilligers gezocht om vanaf deze datum kinderen ‘s morgens op te halen en ‘s avonds terug naar huis te begeleiden.

De kinderen, met zorgnoden, worden ‘s morgens thuis opgehaald en ‘s avonds terug naar huis gebracht met een busje. “Op elke bus voorzien we, naast de chauffeur, een begeleider die de kinderen thuis ophaalt en tot in de klas brengt en ze ‘s avonds terug naar huis begeleidt”, klinkt het. “Drie van de vaste begeleiders behoren tot de risicogroep voor Covid-19 en kunnen deze taak tijdelijk niet meer opnemen. We zijn op zoek naar sociaal geëngageerde vrijwilligers met een hart voor kinderen en kinderen met zorgnoden om deze taak tijdelijk op zich te nemen.”

Via dit formulier kan u zich kandidaat stellen.