Taverne Ferro wint provinciale horecawedstrijd met zijn ‘kogelbiefstuk’ ADPW

10 oktober 2019

16u22 18 Bierbeek Taverne Ferro in Lovenjoel heeft de leukste actie voor de Week van de Steak-Friet in de provincie Vlaams‑Brabant gewonnen. Dat deden ze met hun ‘kogelbiefstuk’, erg malse steaks die worden gesneden van de bovenbil van het rund, bij het kogelgewricht. Zaakvoerder Marcel Jordens (49) is in de wolken. “Dit is een geweldig mooie bekroning”, klinkt het.

Vanaf vandaag organiseert VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, de horecawedstrijd ‘Week van de Steak-Friet’ om horecazaken te belonen voor hun inspanningen om deze heerlijke Belgische klassieker in de kijker te zetten. Dat doen ze voor de derde keer. “Want een stukje rundvlees van bij ons, da’s quality time op en rond de tafel en smaakt het best met familie en vrienden. Tijdens deze week profiteert de steak-friet van heel wat media‑aandacht via radio, kookprogramma’s op tv en sociale media. Taverne Ferro heeft wat ons betreft de leukste actie voor Vlaams‑Brabant ingediend. Tijdens Week van de Steak-Friet serveren ze hun klanten kogelbiefstuk. Klanten worden getrakteerd op een huisbereide steak‑friet, geserveerd met de bekende frietjes van Taverne Ferro, waarvoor ze in de wijde omtrek bekend staan en met een saus naar keuze uit hun uitgebreid assortiment. Daarmee zijn ze de winnaar van onze wedstrijd”, zo zegt VLAM-woordvoerder Liliane Driesen.

Fier

Marcel Jordens, zaakvoerder van Taverne Ferro, is alvast erg tevreden van zijn kogelbiefstuk. “Ik ben erg fier op het resultaat. De Vlaming eet nog graag zijn steak-friet, dat is duidelijk. Onlangs hadden wij zelfs nog klanten van Hasselt, Diepenbeek en Sint-Truiden. Ik verklaarde hen gek dat ze voor een steak tot hier kwamen, maar ik begrijp het anderzijds ook wel. Wat betreft prijs-kwaliteit doen ze hier een uitstekende zaak. Wij bieden minimaal 250 gram vlees voor 20 euro, waar dat doorgaans 30 euro of meer kost. Het is best te vergelijken met een filet pur. Deze steaks worden gesneden van de bovenbil van het rund, bij het kogelgewricht. Dit resulteert in een heerlijk, mals stuk vlees dat smelt op de tong”, vertelt Jordens.

Het zoeken naar de ideale steak is geen eenvoudig karwei, zo blijkt. “Ik sta ondertussen toch al 24 jaar in de Ferro, maar was niet honderd procent tevreden van de smaak. Soms was hij me toch wat te taai. Dus heb ik het heft zelf in handen genomen. Nu versnij ik het vlees ook zelf en ik merk dat de klanten erg tevreden zijn van het resultaat. Het malse vlees doet de mensen echt watertanden”, klinkt het bij Jordens, die naast de taverne ook nog de gelijknamige frituur uitbaat.

Bij iedere winnaar kocht VLAM een cadeaubon aan van 200 euro voor vier porties steak-friet inclusief dranken. De winnaars van de consumentenwedstrijd, één per provincie, ontvangen één van deze cadeaubonnen. Iedere winnende zaak wordt ook on air vernoemd op Radio 2 en hun website tijdens de momenten van de consumentenwedstrijd. Die wedstrijd vindt plaats tijdens Week van de Steak-Friet van 10 tot 17 oktober op de website van Radio 2 en on air tijdens het programma ‘Tussen Pot en Pinte’ op zondag 13 oktober tussen 13 en 16 uur.