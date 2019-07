Speelpleinstraat afgesloten door waterlek KAR/ADPW

26 juli 2019

Door een lek in de waterleiding is de Speelpleinstraat in Bierbeek vrijdagnamiddag afgesloten ter hoogte van het gemeentehuis. Autoverkeer kan uitzonderlijk over de benedenparking langs de brandweg naar de Wijnenberg. Bussen van De Lijn kunnen niet door. Zowel Lijn 7 als Lijn 8 nemen halte Gareelmaker in de Hoogstraat als eindhalte zolang het lek niet hersteld is. Hoe het lek is ontstaan, is nog niet duidelijk.