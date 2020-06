Smoutebollen zorgen voor kermisgevoel in Bierbeek JSL

11 juni 2020

14u25 1 Bierbeek Deze week vindt normaal Bierbeek kermis plaats. De echte kermis met de traditionele wielerwedstrijden en attracties is jammer genoeg nog niet toegelaten omwille van corona . Om toch een beetje het kermisgevoel te beleven, nodigde het schepencollege 't Wit Madammeke uit. Zij bakken verse smoutebollen van donderdag 11 juni tot en met zondag 14 juni op haar vertrouwde plaats langs de Dorpsstraat/Molenbeemd.

Maar al te graag willen Olivier en zijn team de Bierbekenaren verlekkeren met hun vers gebakken en niet te versmaden smoutebollen. “Vier dagen lang om zo het volk te spreiden en alles volgens de regels te laten verlopen, hou dus zeker afstand in de wachtrij”, zegt burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) “Kom best te voet of met de fiets, of parkeer aan de Borre in de Speelpleinstraat. Smakelijk en geniet zo toch een beetje van Bierbeek kermis!”

Ook voor zorginstellingen

De bewoners van de zorginstellingen in Bierbeek zijn als eerste in lockdown gegaan en zullen als laatste terug meer vrijheid krijgen. “De mensen die werken in de zorg zijn ware helden, we kunnen ze niet genoeg bedanken voor hetgeen ze de afgelopen tijd hebben gedaan voor heel de samenleving”, zegt Vanhulst. “De gemeente wil bewoners en personeelsleden van de Bierbeekse zorginstellingen (Sint-Kamillus, Ave Regina, Ter Korbeke en D’Eycken Brug) een hart onder de riem steken en trakteert… smoutebollen natuurlijk! Speciaal voor hen bakt ‘t Wit Madammeke op maandag 15 juni meer dan 5.000 smoutebollen. Een zoete bedanking voor onze Bierbeekse zorginstellingen!”

Van donderdag 11 juni tot en met zondag 14 juni van 15 tot 21uur.