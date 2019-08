Simpele verkeerstellingen moeten ANPR-gebied aanduiden ADPW

07 augustus 2019

18u53 0 Bierbeek Onder de noemer ‘Telraam’ willen vrijwillige burgers het zwaar verkeer, de bussen, fietsers, en voetgangers zelf registreren op een betrouwbare en betaalbare manier. Dit na de hele ANPR-kwestie in Bierbeek waar de Koning Albertlaan en Panoramalaan ANPR-zone ging worden vooraleer de gouverneur de gemeente terug floot en de beslissing ongedaan maakte. Telraam roept de gemeenten Leuven, Lubbeek, Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en de provincie Vlaams-Brabant op om de strijd tegen sluipverkeer te baseren op objectieve data én met betrokkenheid van de bewoners.

Vandaag de dag zijn verkeerstellingen vaak nog duur, beperkt in de tijd en maken ze zelden onderscheid tussen vervoersmiddelen. Daar zou ‘Telraam’ maar wat graag iets aan doen. Burgers kunnen het aantal auto’s, het zwaar verkeer, de bussen, fietsers, en voetgangers zelf registreren op een betrouwbare en betaalbare manier hierin ondersteund door nieuwe technologie. Telraam startte als proefproject in maart 2019 met honderd Telramen in Kessel-Lo, met een grote vertegenwoordiging in de desbetreffende zone tussen de Tiensesteenweg (N3) en Diestsesteenweg (N2).

Intergemeentelijk gegeven

“Betrouwbare tellingen zijn essentieel om te kunnen werken aan oplossingen voor sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. Sluipverkeer stopt bovendien niet aan de gemeentegrens, maar sluipt intergemeentelijk. Op de meetgegevens van het Telraam in de Lange Lostraat, op de grens tussen Leuven en Lubbeek is dat duidelijk vast te stellen”, zegt Wouter Florizoone van Transport & Mobility Leuven (TML).

“Burgers willen meer dan ooit hun zeg hebben over verkeer en mobiliteitsbeleid. Verkeer grijpt dan ook enorm in op het dagelijkse leven. Dat blijkt ook uit de ruim honderd klachten van burgers over de eenzijdige beslissing van de gemeente Bierbeek om een ANPR camera te plaatsen op de Koning Albertlaan”, aldus Florizoone.

Verkeerstellingen zijn een belangrijk onderdeel om een gedragen beleid vorm te geven, alleen werd er tot nu toe heel zuinig mee omgesprongen vanwege de hoge kostprijs. “Daar maakt Telraam komaf mee. Dankzij eenvoudige, innovatieve én betaalbare technologie krijgen burgers de kans om zelf metingen uit te voeren. En de verzamelde data zijn voor iedereen toegankelijk. Naast de technologie bieden we de burgers ook de nodige knowhow om de juiste meetmethode toe te passen. Onder begeleiding van de experts van Transport & Mobility Leuven zoeken we vervolgens samen het antwoord op de volgende vragen: wat betekenen deze cijfers, welke verkeerskundige ingrepen zijn er mogelijk en welk effect hebben die ingrepen?”, zo stelt Elke Franchois van Mobiel 21, een beweging voor duurzame mobiliteit.

Hulp bieden aan gezamenlijke werkgroep

Een werkgroep van Leuven, Lubbeek, Bierbeek, Boutersem en Holsbeek zal nu werk maken van een gezamenlijk initiatief tegen sluipverkeer. Telraam roept al deze gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant op om dit initiatief te baseren op data én met betrokkenheid van de bewoners over de gemeentegrenzen heen, om te kunnen komen tot gefundeerde en gedragen oplossingen. De stad Leuven liet sinds de opstart van Telraam, in maart 2019, alvast interesse blijken om met data van Telraam aan de slag te gaan.