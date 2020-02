Sieglinde Steylemans (30) zorgt met de Bunzboerderij voor verbinding tussen mens en dier: “Op elke locatie een miniboerderij” Joris Smets

11 februari 2020

16u28 0 Bierbeek Zelfstandige in het ondersteunen van startende bedrijven, opleiding dierentherapie en eigenaar van de Bunzboerderij: Sieglinde Steylemans (30) heeft niet veel vrije tijd meer. Sinds december is zij ook druk in de weer met het in contact brengen van mensen en dieren via de mobiele Bunzboerderij. Teambuilding met alpaca’s, vrijgezellenfeesten, bezoek aan rusthuizen... Alles kan. “Het belangrijkste blijft echter het comfort van de dieren zelf”, zegt Sieglinde.

“Het is eigenlijk een uit de hand gelopen mop”, zegt Sieglinde. “Op de scouts was de totem van mijn vriend de bunzing. Sinds we ons varken Gloria hebben, noemen vrienden het bij ons altijd ‘De Bunzboerderij’. Ik heb dieren altijd enorm graag gezien en die naam bleef hangen. Van daaruit is het idee gegroeid om er professioneel iets mee te doen”.

Mobiliteit

“De Bunzboerderij staat ervoor gekend om mens en dier bij elkaar te brengen”, zegt Sieglinde. “We zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot de wondere wereld van kleine boerderijdieren. We zijn ervan overtuigd dat ze niet enkel thuis een grote meerwaarde hebben, maar zeker ook op plaatsen waar mensen dit niet meteen verwachten. Rusthuizen, zorgcentra, instellingen, thuis bij gezinnen ... Ook hier brengen dieren energie die niet te evenaren is. Mensen bloeien echt open in contact met dieren en het is ook een heel goede manier om tot rust te komen”.

“Dankzij onze mobiliteit zijn wij in staat ons te verplaatsen en op zowat elke locatie en mini-boerderij op te zetten. Met het oog op de ruimte die we krijgen en de noden van iedereen, zorgen we voor een interactieve activiteit. Elke keer wordt er een activiteit op maat voorgesteld. Zo proberen we rekening te houden met de ruimte en de wensen van de groep. We trainen onze dieren erop om in alle rust opgepakt te kunnen worden, wat maakt dat ze geschikt zijn voor ouderen, kwetsbare kinderen en jongeren”, aldus Sieglinde.

Alpaca’s

Voorlopig bestaat het team van Sieglinde uit kippen, alpaca’s, geitjes, een hond, konijnen en een hangbuikvarken. “Activiteiten met de alpaca’s zijn het meest populair”, stelt Sieglinde. “Dit zijn voor mensen vaak nieuwe dieren om te ontdekken. Ze hebben een heel hoog knuffelgehalte en zijn bereikbaar voor elke leeftijd. De alpaca’s worden voorlopig heel goed verzorgd op de Salictum Alpacafarm in Bierbeek. Vanaf de zomer van 2021 zullen we ze, net als alle andere dieren, meenemen naar Pellenberg. Hier zijn we momenteel een huis aan het bouwen die ook dienst zal doen als de nieuwe uitvalsbasis van de Bunzboerderij.

Comfort

“Het comfort van de dieren blijft echter het belangrijkste”, zegt Sieglinde. “Als we merken dat een activiteit te veel vraagt van een dier, dan zal ik altijd ingrijpen. We vangen ook geen dieren van anderen op. Wij kiezen onze dieren op vlak van hun kwaliteiten en mogelijkheden als hulpdier. Niet elk dier is geschikt om zomaar een dag mee op pad te gaan en met nieuwe mensen en geuren in contact te komen.”

Steun

De Bunzboerderij organiseert op 21 maart in het Huis van Ida een lentefeest ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie. Met de opbrengst van het evenement kunnen zij activiteiten doen met de dieren van de Bunzboerderij. Momenteel loopt er ook een crowdfunding voor een mobiele trailer, zodat alle dieren steeds veilig vervoerd kunnen worden. De Bunzboerderij steunen kan via de Facebookpagina en de website www.Bunzboerderij.com