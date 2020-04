Shopa bundelt lokale handelaars: “Een belangrijk alternatief voor de grote spelers, zeker in tijden van corona” JSL

29 april 2020

11u29 6 Bierbeek Door de coronacrisis gaan veel consumenten op zoek naar alternatieve manieren om te winkelen en komen daarbij al snel uit bij het online shoppen. “Om onze eigen Belgische economie zoveel mogelijk te blijven ondersteunen door lokaal te winkelen hebben we Door de coronacrisis gaan veel consumenten op zoek naar alternatieve manieren om te winkelen en komen daarbij al snel uit bij het online shoppen. “Om onze eigen Belgische economie zoveel mogelijk te blijven ondersteunen door lokaal te winkelen hebben we Shopa opgericht”, stelt Nathalie Vandenbalck. “Als je producten zoekt op Shopa komt je eerst uit bij de dichtstbijzijnde lokale handelaar.”

Shopa is een marktplaats waar alle Belgische handelaars gratis hun producten op kunnen plaatsen. “Zo kunnen we met Shopa een waardig Belgisch alternatief bieden voor grote spelers als Bol en Amazon”, stelt Nathalie. “ Wij proberen op te komen voor onze Belgische handelaars en steunen onze economie. Onze slogan is dan ook ’Shop lokaal, shop Belgisch’. Zeker in deze tijden moeten we elkaar steunen.”

Platform

Shopa is een bedrijf gevestigd in Bierbeek en zet zich in voor de lokale handelaars. Niet onbelangrijk, zeker niet in tijden van corona. “Wij werken steeds met geolocatie, wat betekent dat je als klant steeds de dichtstbijzijnde handelaar zal zien”, zegt Nathalie. Hierdoor is het voor de handelaar ook gemakkelijker om zelf de leveringen te doen. Indien de klant zijn gading niet vindt bij de plaatselijke aanbieders, kan die zijn zoekgebied verder kunnen uitbreiden en gaan zoeken in de rest van Vlaanderen.

Succes

“We zijn begonnen in 2019 en het platform is op korte tijd een succes geworden” zegt Nathalie. “In tijden van corona koopt iedereen veel meer online en dat merken wij ook. Voor de coronacrisis waren het eerder kleren en schoenen die het goed deden, nu is dat tuinmateriaal en speelgoed. Wij hebben momenteel bijna 700 aangesloten Vlaamse handelaars die via ons platform hun producten online aanbieden. We zijn nog steeds op zoek naar Belgische handelaars om hieraan deel te nemen.”