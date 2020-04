Rommelmarkt Opvelp afgelast JSL

25 april 2020

16u27 0 Bierbeek In navolging van het advies van de nationale veiligheidsraad én na overleg met het gemeentebestuur heeft de ploeg van Het Project Bierbeek, met spijt in het hart, beslist om de rommelmarkt in Opvelp van 7 juni definitief af te lasten.

Massa-evenementen zijn in heel het land tot en met 31 augustus verboden. “En dat zijn we ondertussen al geworden, een massa-evenement”, klinkt het bij project Bierbeek. “We zijn dus slachtoffer van ons eigen succes. Het lijkt het ons niet verantwoord om in juni mensen uit de hele regio, in Opvelp te ontvangen. We vinden het natuurlijk jammer want 2020 was een feesteditie: 15 jaar dag van de rommel in Opvelp. Het zou een heel speciale editie worden. Maar niet getreurd, uitgesteld is niet verloren. In 2021 komt de feesteditie er wel. En dan gaan we dubbel zo hard genieten!”