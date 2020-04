Quick Korbeek-Lo heropent donderdag nog niet JSL

21 april 2020

13u12 0 Bierbeek Dinsdag kondigde Burger Brands, het moederbedrijf van hamburgerketen Quick, aan dat de drive-ins donderdag heropenen. Dit is voornamelijk het geval in Wallonië en Brussel. De Quick in Korbeek-Lo heropent donderdag nog niet. De voorbereidingen hiervoor zijn wel in gang gezet en ook zij verwachten binnenkort te heropenen.

De drive-ins werden midden maart samen met de restaurants gesloten wegens de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Nochtans werd afhalen van maaltijden niet verboden, maar toen werd geoordeeld dat dat niet op een voldoende veilige manier georganiseerd kon worden voor werknemers en klanten. Dit heeft Burger Brands nu wel kunnen bewerkstelligen en het bedrijf heeft aangekondigd dat de drive-ins donderdag heropenen. Toch is dit nog niet het geval in veel filialen in Vlaanderen, zoals de Quick in Korbeek-Lo. De voorbereidingen zijn hier wel in gang gezet en ook zij verwachten binnenkort te heropenen.