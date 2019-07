Provincie subsidieert project Bierbeekse bierbrouwers om eigen bier te brouwen aan Ruisbroekmolen ADPW

03 juli 2019

Bierbeek heeft wel een biergeschiedenis, een bierlegende, veel bierliefhebbers en verenigingen, maar geen eigen bier. Daar zou de ‘Dorpsbrouwerij Bierbeek’ graag verandering in brengen. Zij krijgen hiervoor 128.404 euro subsidie van de provincie. Niet slecht, aangezien de totale projectkost 197.546 euro bedraagt. “Het terug op de kaart plaatsen van Bierbeekse bieren speelt in op een behoefte en is een grote toeristische troef voor de gemeente met ‘bier’ in de naam. Hiervoor zullen ze de Ruisbroekmolen restaureren en zullen ze de ontvangst- en tentoonstellingsruimte toegankelijk maken”, zo klinkt het bij de provincie Vlaams-Brabant.