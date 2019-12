Provincie geeft bijna 250.000 euro subsidie voor heraanleg fietspad Neervelpsestraat ADPW

16 december 2019

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 246.074,20 euro gegeven voor de heraanleg van fietspaden langs de Neervelpsestraat van aan de Dorpsstraat tot aan de Lovenjoelsestraat in Bierbeek. De Neervelpsestraat vormt een belangrijke lokale verbindingsweg tussen het hoofddorp Bierbeek en de woonkern Neervelp.

Over een lengte van 1400 meter werden hier of verhoogde aanliggende, in de zone 50, of vrijliggende, in de zone 70, enkelrichtingsfietspaden van 1,75 meter breed in grijze betonverharding aangelegd.