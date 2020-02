Provincie gaat veilig fietspad aanleggen tussen Bierbeek en Hoegaarden Joris Smets

20 februari 2020

Bierbeek De Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant en gemeenten Hoegaarden en Bierbeek realiseren samen de heraanleg van de fietspaden langs de Kerselarestraat te Meldert en de Hoegaardsesteenweg te Opvelp. Dankzij een gescheiden fietspad bereiken schoolgaande fietsers vanuit Bierbeek na de zomer van 2020 veiliger de middelbare school te Meldert.

Het bestaande fietspad voldoet niet aan de opgelegde normen voor een veilig fietspad van bovenlokaal belang tussen Bierbeek en Hoegaarden. De betonplaten liggen verzakt op vele plaatsen, de breedte van het fietspad is te smal en het fietspad ligt vlak naast de rijweg. Door de toegelaten 70km-snelheid voor de automobilist, de bestaande verlichting langs de rijweg en de sociale controle voor de fietsers, is een gescheiden fietspad aan beide zijden van de rijweg er de meest aangewezen oplossing.

Bomen kappen

Om dit fietspad te realiseren moeten er ook enkele bomen en houtkanten gekapt worden in Opvelp. Hiervoor is compensatie voorzien: nieuwe zomereiken worden op de hellingen langs de weg geplant en omgeven door extra bosaanplantingen. Aan de achterzijde van het bos werd reeds nieuw, gemengd bos gerealiseerd. Ook in de berm richting Meldert wordt een nieuwe bomenrij met zomereiken aangeplant.

Dankzij deze verbetering van het fietspad kunnen schoolgaande fietsers na de zomer veilig fietsen van Bierbeek naar de middelbare school van Meldert (Hoegaarden). Het traject loopt ook over de Meldertsestraat in Boutersem. Omwille van geplande rioleringswerken op dit tracé is de uitvoering van dit fietspad in een volgend dossier voorzien.