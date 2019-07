Politie waarschuwt om extra voorzichtig te zijn bij vegetatiebranden ADPW

02 juli 2019

De politiezone Lubbeek waarschuwt zijn burgers om extra voorzichtig en aandachtig te zijn voor vegetatiebranden. Zo werden er maandag vegetatiebranden vastgesteld aan de Dunberg in Lubbeek, de Opvelpsestraat in Bierbeek en de Lubbeeksestraat in Boutersem. “Steek niet zomaar snoeihout in brand bij dit droge weer. En gooi sigaretten ook niet zomaar weg. Voor je het weer heb je een vegetatiebrand”, zo waarschuwt korpschef Walter Vranckx.