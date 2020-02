Paula Laeremans (91) is een van de oudste cafébazinnen van het land: “Mijn geheim? Hard werken!” Joris Smets

19u00 0 Bierbeek In 1928 geboren en sinds 1958 eigenares van café Van Der Velpen in Bierbeek: Paula Laeremans (91) staat dagelijks nog zelf achter de toog om haar klanten te bedienen, samen voetbal te kijken en het veldrijden te volgen. “Mathieu van der Poel? Er is geen enkele veldrijder die daar aan kan”.

“Het café is wel bekend in Bierbeek denk ik”, zegt Paula. “Mijn ouders hebben het in 1912 gebouwd, toen was het nog een café en een specerijenwinkel onder een dak. In 1958 heb ik het samen met mijn man overgenomen. Tot 1965 heb ik daarnaast ook nog op het veld gewerkt en wanneer ik ‘s avonds thuis kwam opende ik het café. Nu open ik elke dag van 10u ‘s ochtends tot de laatste klant naar huis gaat. Als het voetbal is, dan drinken ze erna nog graag een Stella Artois en dan kan het al eens middernacht worden. Mijn man is tien jaar geleden overleden. Ik heb er toen aan gedacht om definitief te sluiten, maar ik kon het niet. Ze zeggen altijd tegen mij dat ik het café niet mag sluiten omdat ik dan niet meer lang zou leven. Ik doe het nog steeds heel graag en ik zou het sociaal contact niet kunnen missen. Mijn geheim? Hard blijven werken.”

Kinderen

“Een van mijn achterkleinkinderen komt hier ook elke week. Hij komt binnen en geeft alle klanten een vuistje, dan pakt hij mijn hand vast en begeleid hij mij naar waar de koeken liggen zodat ik hem er een geef. Zondag helpen mijn kinderen altijd, dan zit het steeds goed vol. Een pintje kost maar anderhalve euro en een Duvel twee. Iedereen zegt dat de Stella hier altijd zo goed is en ik weet hoe dat komt. Ik tap met kleine vaten van 30 liter, dat is beter voor het bier zelf. Als het vat te lang aanstaat, dan verliest het van zijn waarde. Van het rookverbod was ik ook heel tevreden, nu blijft alles proper. Als de klanten willen roken dan kunnen ze door de keuken naar de vroegere paardenstal vanachter, daar staan ze nog binnen en is het droog”.

Voetbal en veldrijden

Vorig jaar is Paula 90 jaar geworden en dat heeft ze in het cafe gevierd met haar vaste klanten: “ Er was toen veel volk en ik had hapjes voorzien. Ik heb toen een nieuwe televisie gekregen van mijn trouwe klanten. Deze avond gaan we weer allemaal samen weer naar de voetbal kijken. Ik ben fan van Club Brugge, dat is mijn ploeg en ze zijn sterk bezig de laatste tijd! Wielersport zie ik ook heel graag, veldrijden dan wel. Op de weg is het altijd wat hetzelfde.. al is De Ronde van Frankrijk nog wel eens leuk om te kijken voor de mooie landschappen. Bij het veldrijden zie ik Van der Poel heel graag bezig, hem zien winnen is fantastisch. Er is niks aan te doen, geen ene veldrijder dat daar aan kan”.

Bremtkapel

De Bremtkapel in Bierbeek, tegenover het café, zal de komende twee jaar verbouwd worden tot een multifunctionele ontmoetingsplaats voor het dorp en dat vindt Paula een goede zaak: “De Bremtkapel ligt mij nauw aan het hart, ik ging er als kind altijd met mijn ouders. Toen er geen pastoor meer was in Bierbeek een aantal jaar geleden heb ik drie jaar lang zelf de kapel nog open en dicht gedaan, gelijktijdig met mijn café. Het doet me wel iets, maar ik vind het goed dat het verbouwd wordt. Dan hebben de mensen van het dorp een plaats om samen te komen wanneer ik er niet meer ben. De verbouwingen zouden over twee jaar al klaar zijn maar dat vind ik niet erg, ik ga er geen pint minder om tappen.”