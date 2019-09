Patiënten Sint-Kamillus organiseren Krekelpop ADPW

12 september 2019

In het psychiatrisch centrum Sint-Kamillus in Bierbeek vond donderdag de tweede editie van Krekelpop: een alcoholvrij festival georganiseerd voor en door patiënten, bewoners, medewerkers, studenten, familieleden en vrienden van Sint-Kamillus. “Krekelpop wil op de eerste plaats een waardig muziekalternatief bieden voor mensen die doorgaans omwille van sociale, mentale of financiële redenen niet de mogelijkheid hebben om naar een festival te gaan”, zeggen organisatoren Serge Devroey en Marleen Van Roey.

“Door bewoners en patiënten mee in te schakelen in de organisatie van het festival wil Sint-Kamillus het stigma dat personen met een psychiatrische kwetsbaarheid nog vaak ervaren, doorbreken. We bieden verscheidene muziekstijlen aan: van blues en rock tot hiphop/rap en alternatief en we geven opkomend lokaal talent de kans om podiumervaring op te doen. De optredens wisselen elkaar af op twee podia: de Main Stage op het sportterrein en de Ventura Stage in de sporthal”, aldus Devroey en Van Roey.