Opschorting voor patiënt psychiatrisch ziekenhuis die brand sticht in kamer Kim Aerts

17 april 2020

14u36 0 Bierbeek Een vrouw heeft opschorting van straf gekregen voor brandstichting in de psychiatrische instelling Sint-Kamillus in Bierbeek vorig jaar.

Op 24 mei sloot de vrouw zich op in haar kamer en stak ze haar laken in brand. Uit het strafdossier bleek dat ze heel kwaad was omdat een bezoeker, die tekenen vertoonde dat hij onder invloed was van drugs, werd geweigerd. De vrouw zelf vertoonde op dat moment ook tekenen van druggebruik. Zij weigerde een drugtest te laten afnemen. Ze sloot zich op in haar kamer en ze hield de deurknop vast zodat het personeel niet binnen kon.

Bewusteloos

“Zij bleef de deurknop vast houden op het ogenblik dat het brandalarm in werking was getreden en haar matras en kussensloop vuur hadden gevat. Ze verstopte zich achter haar bed om te verhinderen dat men haar naar buiten kon brengen. Ze werd bewusteloos overgebracht naar het ziekenhuis”, omschreef de rechter het plaatje.

Eerst gaf de vrouw toe dat ze kwaad was op de verpleging, om achteraf te verklaren dat ze haar bedlinnen “per ongeluk” in brand stak. De rechtbank achtte die versie heel ongeloofwaardig. Een deskundige die de vrouw onderzocht, kwam tot de constatatie dat ze toerekeningsvatbaar handelde. “De feiten zijn bijzonder ernstig en hadden dramatisch kunnen aflopen. Op dit ogenblik is de beklaagde nog steeds gedwongen opgenomen. Op termijn zal zij een ambulante begeleiding volgen, waaraan gewerkt wordt”, zegt de rechtbank. Omdat de vrouw nog een blanco strafregister geniet, kreeg ze de gunst van probatie-opschorting gedurende drie jaar. Als voorwaarden moet ze de drugs afzweren, haar daarop laten testen en haar psycho-medische begeleiding verderzetten.