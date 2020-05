Opnieuw vandalen aan het werk bij voetbalclub Korbeek Sport Kim Aerts

25 mei 2020

18u02 0 Bierbeek Voor de vierde maal in twee maanden tijd hebben vandalen toegeslagen bij voetbalclub Korbeek Sport in Bierbeek.

De voetbalclub wordt geteisterd door inbrekers en vandalen. Onbekenden gooiden afgelopen weekend een ruit in van de tweede kantine, die dienst doet als opslagplaats. Er werden ook vernielingen aangebracht en er werd ook geknoeid met de verlichtingsinstallatie. “Er is nog niets gestolen, maar het gaat telkens om vernielingen. Door de coronamaatregelen is hier zelden iemand aanwezig en hebben die vandalen vrij spel”, zegt verantwoordelijke Alain Van Rillaer, die andermaal met lede ogen de ravage moet aan zien. “We hebben hier de laatste tijd al wel een paar keer hangjongeren opgemerkt, maar het is te voorbarig om hen aan de feiten te linken”, laat Van Rillaer in het midden. De club bekijkt of ze camera’s kunnen plaatsen om een oogje in het zeil te houden. De politie onderzoekt de zaak.