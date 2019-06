Open Bierbeek vraagt uitstel voor slimme camera’s tot na werken Ganzendries ADPW

06 juni 2019

18u43 3

De partij Open Bierbeek vraagt dat de aanpak van sluipverkeer in de Panoramalaan in Korbeek-Lo met een jaar wordt uitgesteld. “Het gemeentebestuur wil dat sluipverkeer wordt beboet vanaf 1 september 2019, maar in augustus wordt de Pellenbergstraat voor alle verkeer afgesloten wegens rioleringswerken aan de Ganzendries. Op die manier sluit je alle mogelijke verbindingen tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg af. Mensen zouden tientallen kilometers moeten omrijden via de Leuvense ring, zelfs via Tienen. Dit is absurd”, stelt gemeenteraadslid Hans-Kristof Carême van Open Bierbeek.

“Wij hebben vorig jaar al gewezen op het feit dat sluipverkeer in een testfase voorafgaand aan de werken aan de Ganzendries moest worden onderzocht. Wij hebben ook gevraagd om het maatschappelijk draagvlak van de verkeersmaatregelen af te toetsen, maar behalve Open Bierbeek hielden de politieke partijen in electorale periode hun lippen stijf op elkaar”, stelt Carême.