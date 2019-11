Nonkel Jef komt naar Bierbeek ADPW

18 november 2019

17u00 0

Vanaf 25 oktober start de tour van ‘Chez Nonkel Jef’ door heel Vlaanderen. Natuurlijk trekt de populairste boer van Vlaanderen ook door Vlaams-Brabant met maar liefst zes voorstellingen. Mechelen, Tienen, Ninove, Bierbeek, Tervuren en Scherpenheuvel staan vanaf 8 november op de tourkalender. ‘Chez Nonkel Jef’ is de derde theatervoorstelling met Ivo Pauwels in de hoofdrol. Danni Heylen, Andy Peelman en vaste waarden Linda De Ridder, Patrick Onzia, Dirk Lavrysen en Diana More zijn nog een keer te zien in deze komedie want deze ‘Chez Nonkel Jef’ is de derde en laatste theatervoorstelling gebaseerd op de komische televisiereeks Nonkel Jef.

Wanneer de rekeningen zich blijven opstapelen en het spaarvarken leeg blijkt te zijn, neemt Nonkel Jef een drastische beslissing. Hij bouwt de boerderij om tot een waar pop-up restaurant. Maître Jef schakelt ook dienster Odette, chef-kok Sander en sommelier Dré in om mee de zaak te runnen. En ‘Chez Nonkel Jef’ is geboren. Maar horeca is wel wat anders dan het boerenleven dat onze vrienden gewend zijn en al snel draait alles in de soep. Als Nonkel Jef dan nog eens verliefd wordt op een klant, zitten ze op de boerderij helemaal met de gebakken peren. ‘Chez Nonkel Jef’ is een op smaak gebrachte komedie met de perfecte cuisson. Op donderdag 5 december om 20 uur komt Nonkel Jef naar CC De Borre in Bierbeek.