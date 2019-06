Nieuwe interieurwinkel JYSK in Korbeek-Lo ADPW

13 juni 2019

12u47 0

De Scandinavische interieurwinkel JYSK opende woensdag de deuren aan de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo. De Deense winkelketen werd in 1979 opgericht met het doel om voor iedereen Scandinavische producten om te slapen en te wonen aan te bieden. De nieuwe vestiging in Korbeek-Lo, op de grens van Leuven en Bierbeek, is de negentiende in ons land. Binnenkort zal er ook een twintigste openen, namelijk in Tielt-Winge.